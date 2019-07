Rapina in condominio, la butta giù dalle scale e le ruba il cellulare

I Carabinieri di Borgo Panigale hanno arrestato una donna di 55 anni per aver rapinato un'altra donna. I fatti si sono svolti all'interno di un condominio di via del Lavoro a Castelmaggiore, dove la vittima (D.R. 45 anni, di origini rumene) è stata spinta giù dalle scale per poi vedersi portare via il telefono cellulare. Ad aggredirla V.T., di origini moldave, ancora ubriaca al momento dell'intervento degli agenti.

L'accusa di cui dovrà rispondere la donna, adesso agli arresti domiciliari in attesa di rito per direttissima, è di rapina. Al pronto soccorso è stato riscontrato come fosse affetta da “riferita colluttazione/percosse in corso di abuso etilico. Abuso etilico.” Con prognosi di giorni 5 giorni.