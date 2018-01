Via del Lavoro: corriere ferito durante consegna, è grave

Infortunio sul lavoro questa mattina in zona San Donato. Un giovane è ricoverato in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate durante un'operazione di scarico nel parcheggio della sede Unicredit.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i sanitari del 118. I traumi riportati hanno richiesto per il ferito, un 32enne originario di Napoli, il ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore: la prognosi è riservata.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, impiegato come corriere, stava movimentando con un collega una parete divisoria in vetro, quando questa gli è cascata addosso. In attesa di stabilire la dinamica esatta dell'incidente, nel luogo dell'infortunio è arrivata anche l'unità di Medicina del Lavoro dell'Ausl.