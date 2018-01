San Donato: 'Provi questa crema', e deruba anziane di collane e anelli

Una variante della 'tecnica dell'abbraccio' con l'espediente di provare creme per il corpo. E' l'inganno che ha permesso a una donna di rubare i preziosi al collo e alle dita di altre due signore.

I due furti sono stati commessi a poca distanza di tempo e di spazio: nel primo caso, in via del Lavoro una 70enne si è accorta di non avere più la sua collana solo dopo che la probabile ladra le si era spacciata come una vecchia conoscenza, proponendole l'acquisto di una crema per il viso. Facendogliela provare sul collo, la finta venditrice le avrebbe sfilato l'amuleto, per poi allontanarsi.

Poco più tardi, intorno alle 18:15 un simile episodio è capitato a una 75enne in via Mondo: questa volta l'estranea di è spacciata per una collaboratrice del suo medico curante, e con la scusa di far provare i cosmetici sulle mani ha convinto l'anziana a riporre in tasca i due anelli che aveva con se. La vittima si è accorta solo dopo che gli anelli, in tasca non c'erano più.