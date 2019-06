Una grondaia sotto il braccio e il volto coperto: così cerca di scappare in bicicletta

Un uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per possesso di armi improprie la scorsa notte intorno all'una in via dell'Industria. A dare l'allarme un cittadino che si è trovato davanti a una situazione alquanto strana: un uomo con volto travisato, sotto braccio un pezzo di grondaia e una bicicletta al seguito.

All'arrivo della Polizia è stato chiaro che il soggetto, bolognese del '73 con precedenti di vario genere e ormai volto noto della Questura, aveva rubato la grondaia e che stava cercando di fuggire con la sua ingombrante refurtiva. Addosso aveva anche degli strumenti da scasso, dal cui possesso deriva la denuncia. Il processo per direttissima questa mattina.