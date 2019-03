Piante di canapa alte oltre un metro: in casa una stanza solo per la marijuana

I Carabinieri lo hanno arrestato dopo la scoperta che in casa, in una stanza appositamente organizzata, coltivava e faceva crescere rigogliosamente otto piante di canapa, alte ormai un metro e settanta. Non solo: era fornito anche di tutto il necessario per il confezionamento.

Così questo 34enne bolognese, F.B., è stato ammanettato per possesso di droga ed è ora ai domiciliari. L'uomo aveva qualche precedente.