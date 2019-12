Accoltellato al parco, si cerca l'aggressore

La polizia indaga su un episodio di accoltellamento, avvenuto nei giorni scorsi in via dello Scalo, a due passi sia dalla sede del quartiere Porto-Saragozza, sia del locale distaccamento della polizia locale. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. Il ragazzo vittima dell'agressione ha riportato ferite per fortuna superficiali.

In base a quanto ricostruito sembra si sia trattato di un diverbio maturato a tarda sera tra uno dei gruppi di persone che sovente frequentano il parco la sera. Ad essere stato ferito da una lama, si è poi scoperto, è stato un giovane di 22 anni, cittadino brasiliano.

La polizia, chiamata sul posto, non ha trovato inizialmente nessuno, né aggressore, né aggredito. Gli agenti hanno rintracciato il soggetto all'ospedale Sant'Orsola, per via della natura delle ferite con le quali il ragazzo si è presentato al nosocomio, una serie di tagli alle braccia e alla testa che hanno fatto scattare il campanello di allarme.

Ora si sta cercando di ricostruire la vicenda, ma le cose sono rese più difficili dalla non collaborazione della vittima. Peraltro ci sarebbero alcuni testimoni che avrebbero assistito alla scena, tra cui un residente. Si indaga anche per capire anche la natura dell'accoltellamento, se per un diverbio generico oppure per questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.