Bimbo caduto dal balcone, madre denunciata dalla Polizia

E' stata denunciata per abbandono di minore la madre del bambino che ieri pomeriggio è caduto ieri pomeriggio dal terzo piano di via di Vincenzo, zona Bolognina. Il parabrezza di una auto in sosta ha attutito la caduta, che è stata stimata intorno ai dieci metri. La Polizia, dopo aver ricostruito la vicenda hanno provveduto a deferire la donna, cittadina tunisina, classe 1985. Intanto buone notizie dall'ospedale: il bimbo non è in pericolo di vita, rimane ricoverato al reparto Pediatria del Maggiore.