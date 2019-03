Case popolari: cantiere 'infinito' in Bolognina, verso l'avvio dei lavori

Dopo oltre quindici anni dai primi progetti si appresta a vedere la luce il complesso di case popolari in cantiere in via di Vincenzo angolo via Serra. Ad auspicare l'avvio dei cantieri è la assessora alla casa Virginia Gieri, rispondendo in Question Time alle consigliere di opposizione Palumbo e Scarano.

"Dovremmo essere in dirittura d'arrivo" -argomenta la assessora, che dopo aver ripercorso le tappe del cantiere in questione -tra cui uno stop dettato dall'inserimento della ditta vincitrice dell'appalto nella black-list dell'Antimafia- pone l'accento su alcune modifiche che posson arrivare al progetto, soprattutto per quanto riguarda l'area verde.

"Stiamo ricalibrando il progetto -riponde Gieri- perché ovviamente l'appalto è quello, come dicevo prima dal punto di vista urbanistico è un progetto finito, quindi il numero degli alloggi, la risistemazione a verde, anche i posti auto sono definiti, però, insieme ai cittadini della zona, siamo disponibili a fare con attenzione, una valutazione rispetto a un utilizzo dello spazio verde, lo abbiamo fatto per la ricezione di cantiere, c'è un controllo continuo e pensiamo di essere nelle condizioni di partire il prima possibile con i lavori. Presto presenteremo alla città un piano straordinario di interventi sull'edilizia pubblica, sul patrimonio già costruito da ristrutturare e anche su cantieri che devono ripartire e questo è uno dei cantieri su cui investiremo ancora di più per procedere finalmente alla riedificazione dell'edificio che abbiamo tempo fa demolito".