Bimbo di 4 anni cade dal balcone su auto in sosta: ricoverato in ospedale

Un bimbo di 4 anni è caduto dal balcone di una abitazione, sita al terzo piano di una palazzina in via Antonio Di Vincenzo, in zona Bolognina.



I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:45. Dopo il tonfo del corpo del piccolo sul parabrezza di una auto in sosta, che ne ha attutito la caduta evitando esiti ben più gravi, qualche passante si è precipitato per dare i primi soccorsi al bambino comunque rimasto cosciente. Dopo pochi minuti è arrivata anche la madre del piccolo.

Sul posto sono arrivati Ambulanza, Vigili del fuoco e Polizia. In base a una prima ricostruzione, il bambino sarebbe rimasto da solo a casa, a dormire, mentre la mamma si recava a scuola a prendere gli altri bambini. Il bimbo si sarebbe svegliato e trovandosi solo in casa si sarebbe diretto fino alla finestra.



Ora il piccino, trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Bologna, è ricoverato nel reparto di Pediatrìa. Non sarebbe in pericolo di vita.