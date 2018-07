Furti in auto: tre colpi in notturna, indagano i Carabinieri

Un'altra notte di furti nelle auto postegiate quella tra domenica e lunedì. Nella zona artigianale tra i comuni di Bologna e Castel Maggiore si sono susseguiti tra colpi.

Finestrini rotti nelle vie Bentini, Di Vittorio e Quasimodo. Sempre in via di Vittorio i ladri hanno tentato di rubare una Opel Meriva, ma non riusciti nell'intento. sugli episodi indagano i Carabinieri.

E' andata a buon fine invece l'operazione di Polizia di questa notte: due ladri sono stati arrestati, grazie alla collaborazione dei cittadini. La polizia è intervenuta in via degli Andalò, vicino via D'Azeglio, per fermare due persone riconosciute poi come le autrici di una serie di furti con spaccata alle auto in sosta.