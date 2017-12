Via Don Minzoni: getta a terra cocaina e Mdma, arrestato 22enne

Si aggiravano con fare sospetto in via Don Minzoni e quando hanno visto la volante hanno affrettato il passo. E' accaduto ieri mattina alle 11, quando gli agenti hanno notato tre giovani: uno di loro, un bolognese di 22 anni ha gettato a terra un involucro contentente 4,40 grammi di cocaina e oltre 18 grammi di Mdma (metanfetamina).

E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ed è in carcere in attesa di convalida.