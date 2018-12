Due auto sono a dnate a fuoco ieri sera in via Donato Creti, intorno alle 20:15. Sul posto sono arrivati Polizia e Vigili del fuoco. Spento l'incendio si è proceduto a indagare sulle cause del rogo. Non ci sono conferme ufficiali, ma sembra che un testimone abbia visto una persona scappare dal luogo del rogo con un sacchetto in mano.