Incendio in via Dotti: appartamento in fiamme, salvato dalle urla dei vicini

Fiamme in un appartamento di via Dotti, zona Saragozza. I Vigili del fuoco hanno domato questa notte, intorno alle 2:30, un incendio in abitazione, all'interno del quale si trovava sola una persona. Sono stati i vicini ad allertare l'occupante della casa e a intimarla a uscire, mentre giungevano i soccorsi. Sul posto, oltre ai Caschi Rossi, sono arrivati anche i Carabinieri che dovranno staiblire le cause del rogo. L'appartamento in questione è stato dichiarato inagibile, mentre non ci sono conseguenze per gli abitati attigui.