Bulli al parco dei Cedri: tre ragazzini denunciati per rapina

Hanno affrontato tre ragazzi poco più giovani di loro sulla pista ciclabile di via Dozza e sono finiti nei guai per rapina impropria in concorso.

Tre 15enni, un cittadino marocchino, un cittadino albanese e un cittadino moldavo, li hanno attesi all'uscita del sottopassaggio: dapprima hanno preteso di "provare" la loro bicicletta, poi hanno strappato dalle mani di un 14enne uno smartphone e sfilato il portafoglio dallo zaino di un altro, per poi estrarre 10 euro e rifilare due schiaffi al derubato.

A chiamare il 113 ieri un 15enne bolognese che riferiva che lui e un suo amico erano stati aggrediti, così la volante si è portato sul posto e ha denunciato i ragazzini, riaffidandoli alle famiglie. Due di loro avevano già qualche precedente.