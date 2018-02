Via Dozza, ubriaco in auto con orologi di pregio: denunciato

La Polizia ha denunciato un 39enne per ricettazione, al termine di un controllo in via Dozza, ieri sera alle 23. All'uomo, che procedeva in auto, era stato intimato di fermarsi: mentre accostava però gli agenti hanno notato un frenetico trambustìo dentro l'abitacolo della vettura, con il soggetto, cittadino italiano originario di Modena, intento a sistemare qualcosa dietro il sedile.

Una volta sceso il 39enne, visibilmente alterato nei gesti, ha cercato di allontanarsi a piedi ma è stato fermato, identificato e perquisito. Nell'auto, gli agenti hanno rinvenuto tre orologi da taschino dei quali l'uomo non ha saputo giustificare il possesso.