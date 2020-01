Via Due Madonne: furto al distributore, una ruspa per abbattere la colonnina

Hanno usato una ruspa per abbattere la colonnina per l'acquisto di carburante. E' accaduto questa notte alle 4 in via due Madonne, quando i militari della caserma delle forze armate hanno udito un forte rumore e hanno dato l'allarme al 113.

Gli agenti della volante giunta sul posto, hanno trovato una ruspa e la colonnina del distributore stradale Q8 sradicata e ovviamente svuotata dei contanti. Dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, è emerso che il "colpo" è stato messo a segno da tre uomini che poi sono fuggiti a bordo di un furgone parcheggiato nelle vicinanze. Indaga la Polizia che ha rintracciato il propietario della ruspa, risultata rubata nel vicino cantiere di via Malvezza. Il bottino è ancora da quantificare.

Episodio analogo a settembre a Villanova di Castenaso. Nel mirino dei ladri erano finite le casse automatiche del distributore di benzina.

Gallery