Dà in escandescenze dentro il negozio, botte anche agli agenti

Un 43enne è stato arrestato ieri sera in via Duse per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. E' successo intorno alle 18:30 quando il soggetto ha cominciato a dare in escandescenze dentro un negozio. All'arrivo della volante l'uomo non si è calmato e se la è presa anche con gli agenti. Ne è derivata una colluttazione, terminata con l'arresto del 43enne. Identificato e perquisito il soggetto, cittadino romeno con qualche precedente per reati contro il patrimonio, è stato portato in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.