Via Emilia Levante: sorpreso senza biglietto del bus, prende a calci il controllore

Per cercare di scendere al volo dal bus, ha spintonato e preso a calci il controllore. E' accaduto ieri, quando un cittadino senegalese di 48 anni è stato sorpreso senza biglietto in via Emilia Levante.

Prima che il verificatore, un 49enne italiano, potesse stilare il verbale, lo ha aggredito a parole, poi è passato ai fatti, spintonandolo e sferrandogli alcuni calci al ginocchio per cercare di scendere dal mezzo e scappare. Nel frattempo erano stati chiamati i Carabinieri che sono intervenuti e hanno denunciato il 48enne per oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. Il controllore è stato curato al Pronto Soccorso.