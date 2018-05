Via Emilia Levante: eroina e cocaina in tasca, fugge sullo scooter rubato

Alle 3 di ieri mattina era in sella a uno scooter con il motore acceso in via Emilia levante e, alla vista della volante del commissariato Bolognina-Pontevecchio, in servizio di controllo del territorio, si è dato alla fuga. E' scattato l'inseguimento e il giovane, un 29enne di nazionalità tunisina, è stato bloccato poco dopo.

Dai controlli, è emersa una denuncia per furto dello scooter, sporta il 24 maggio. All'atto della perquisizione, sono stati rinvenuti 12 involucri tra eroina e cocaina, per un totale di circa 3 grammi, e un telefono cellulare non di sua proprietà. Il 29enne è stato arrestato per spaccio e denunciato per ricettazione.