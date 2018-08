Poste Emilia Levante: molesta i clienti, poi ruba tablet e smartphone

E' stato arrestato V.V., 64enne bolognese, con precedenti per furto, ricettazione e reati in materia di stupefacenti. Ieri mattina alle 11 è entrato nei locali di Poste Italiane, in via Emilia Levante 9, è ha iniziato a molestare i clienti.

Poi ha prelevato un tablet e uno smartphone da una vetrina, eliminando il dispositivo anti-taccheggio, e si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che lo hanno individuato e bloccato. Per lui sono scattate le manette.