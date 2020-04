Via Emilia Levante: cocaina in tasca e 5 cellulari a casa. Arrestato al posto di blocco covid

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 33enne tunisino, residente a Bologna e disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata del 20 aprile, i militari impegnati nei servizi di contenimento dell’emergenza da covid, hanno fermato l'uomo alla guida di un’auto in transito su via Emilia Ponente. Alla vista dei militari che chiedevano informazioni sullo spostamento, come previsto dalla normativa per contrastare la diffusione dell’epidemia, l’uomo ha iniziato ad agitarsi.

Sottoposto a una perquisizione, nella tasca dei pantaloni del 33enne sono stati trovati 15 grammi di cocaina. I militari hanno continuato il controllo a casa dell’uomo, dove sono stati rinvenuti materiale di confezionamento, ben cinque telefoni cellulari e sei sim card. Alla fine degli accertamenti, lo straniero è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna, in videoconferenza.

Nonostante i provvedimenti e le ordinanze che vietano gli spostamenti, se non per "comprovate esigenze lavorative", le forze dell'ordine negli ultimi 4 giorni hanno arrestato o denunciato 6 persone.