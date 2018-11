Cibo venduto in strada: formaggi e salumi sotto sequestro

Vendevano prodotti tipici sardi per strada, in via Emilia Ponente. Secondo il racconto dei passanti, i metodi erano particolarmente invadenti, così sono arrivate diverse segnalazioni alle forze dell'ordine.

Nella serata di martedì gli agenti della Polizia Municipale insieme a quelli del commissariato Santa Viola della Polizia sono intervenuti e hanno sorpreso tre italiani impegnati a vendere prodotti alimentari di dubbia provenienza e senza certificazioni di idoneità al consumo. Tutta la merce è stata sequestrata (45 forme intere di formaggi e alcuni salumi interi), sono in corso gli accertamenti sull’etichettatura dei prodotti e i tre venditori abusivi sono stati multati per oltre mille euro.

L’appello della Polizia Municipale resta quello di acquistare prodotti sempre e solo da rivenditori autorizzati.