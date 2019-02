Festa in via Emilia Ponente: torna il "vasone" dell'Amarena Fabbri

Borgo Panigale in festa oggi per il ritorno del "vasone“ all'ingresso della Fabbri 1905 in via Emilia Ponente. Un regalo di San Valentino per i cittadini.

Dopo un lungo restauro alle ore 11 è stato nuovamente issato sul tetto della portineria della storica sede dell'azienda, salutato dagli applausi di centinaia di spettatori.

Una cerimonia che ha una data significativa: quello che è oggi l’headquarter di Fabbri 1905 a Borgo Panigale, sorge infatti attorno a una villa preesistente: la costruzione dello stabilimento è cominciata nel 1914, ma è entrato in funzione esattamente 100 anni fa al termine della prima guerra mondiale. Il vaso venne collocato solo pochi anni dopo: “Del resto molti degli abitanti del quartiere - come ha ricordato Nicola Fabbri, amministratore di Fabbri 1905 - sono stati impiegati nella fabbrica o hanno avuto i loro parenti in azienda”.

Oggi c’erano i dipendenti, il presidente del quartiere Vincenzo Naldi, autorità civili e religiose e semplici cittadini, uniti in una cerimonia che ha ribadito il legame profondo tra Fabbri, la sua città e i suoi abitanti, i quali considerano lo stesso vaso realizzato nel 1915 dal ceramista Riccardo Gatti di Faenza una vera icona. “Non a caso la scritta Bologna compare sul questo vaso gigante e sui milioni di piccoli vasi di amarene diffusi in cinque continenti” ha proseguito Nicola Fabbri.

Durante la cerimonia lo stesso Nicola Fabbri ha voluto poi presentare due giovani: sono Carlotta Fabbri e Giovanni Quattocchi, due dei 5 rappresentanti di quella quinta generazione di Fabbri che ha già fatto il proprio ingresso in azienda.

