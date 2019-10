Prima tenta il furto, poi passa all'estorsione: in tasca droga e armi

La polizia ha arrestato ieri sera un 35enne, cittadino italiano, per tentata estorsione. Il tutto si è svolto in un bar di via Emilia Ponente, all'altezza di via del Triumvirato. Intorno alle 20:20 è stato il titolare a chiamare gli agenti, dopo che il ragazzo aveva dato in escandescenze dopo essere stato scoperto mentre cercava di asportare degli accendini dal bancone.

Il 35enne, originario di Treviso, dopo essere stato scoperto dal figlio del gestore, ha cominciato a danneggiare i bicchieri della tavola fredda, intimando ai due di consegnar loro del denaro, minacciando id continuare il danneggiamento. All'arrivo della volante il ragazzo si era già allontanato ma è stato comunque intercettato. Addosso i poliziotti gli hanno trovato anche un coltellino e delle forbici, oltra a qualche grammo di cocaina. Incensurato, il ragazzo è stato comunque arrestato per tentata estorsione, unitamente a una denuncia per droga e porto abusivo di armi.