Coppia di 90enni 'scoppia': intervengono 118 e Carabinieri

Forse la convivenza di oltre mezzo secolo o l'anziana età tra i motivi che hanno portato moglie e marito, 90enni bolognesi, ad alzare le mani ieri alle 23.

La discussione tra i due anziani è degenerata: lui, per motivi ignoti, è caduto a terra, non riuscendo a rimettersi in piedi. A quel punto la coniuge si deve essere spaventata e ha composto il numero del 118. L'ambulanza si è portata sul posto e, dopo aver ascoltato le loro versioni, i sanitari sono stati raggiunti dai Carabinieri nell'appartamento dei coniugi in via Emilia Ponente. Scatto d'orgoglio da parte dell'uomo che ha mandato tutti fuori di casa dicendo di stare bene.