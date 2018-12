Doppia aggressione con coltello: la vittima lo segue e chiama la Polizia

Non sono ancora chiari i motivi della doppia aggressione di ieri ai danni di un cittadino tunisino 37enne. In base a quanto ha riferito agli agenti di Polizia, la vittima è stata raggiunta intorno alle 12 in via Segantini, zona ospedale Maggiore, da un uomo che lo ha minacciato di morte con un coltello e lo ha ferito.

A quel punto ha chiamato i Carabinieri che a loro volta hanno allertato l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore, ma l'aggressore aveva già fatto perdere le sue tracce.

Alle 14.45 il 37enne ha chiamato il 113 poichè, all'uscita dall'ospedale, lo ha nuovamente incontrato e la scena si è ripetuta, questa volta senza conseguenze e ferite. Rimanendo al telefono con la Polizia, lo aveva visto, prima salire su un autobus in direzione periferia, poi scendere, entrare in un bar e, una volta uscito, salire sul 13, in direzione centro, a auel punto gli agenti lo hanno bloccato in via Emilia Ponente, all'altezza del civico 92. Si tratta di un cittadino egiziano di 41 anni denunciato per minacce gravi e aggravate e lesioni. Sia vittima, con precedenti per droga, che aggressore, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sono regolari sul territorio italiano.