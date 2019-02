Via Emilia Ponente, spacca una vetrina a sassate: donna lo vede e chiama il 113

Arrestato dalla Polizia in via Emilia Ponente un 37enne nato in Romania: ubriaco, ha danneggiato una vetrina d'esposizione ubicata al civico 261. E' successo ieri pomeriggio intorno alle 15.15, quando l'uomo è stato visto da una donna che si trovava alla fermata del bus prendere un sasso da una aiuola e usarlo per infrangere il vetro.

Palesemente ubriaco, il soggetto è stato fermato e controllato dagli agenti poi tratto in arresto per danneggiamento aggravato. E' stato poi anche sanzionato per ubriachezza molesta. Il danno arrecato si aggira intorno ai 1.500 euro.