Si rompe tubo in via Ercolani: strada chiusa fino a fine lavori

I tecnici Hera sono al lavoro per riparare la rottura di una condotta dell’acquedotto in via Ercolani, all’altezza di via Calori. È stato necessario chiudere al traffico la strada, in zona PalaDozza, anche per permettere l'intervento dei vigli del fuoco, al lavoro con le pompe per aspirare l'acqua che sta fuoriuscendo dalla tubatura, riversandosi in strada.

Per informazioni è a disposizione il Pronto Intervento Hera al numero 800.713.900 per le segnalazioni di rotture e guasti alle reti idriche.