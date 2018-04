Market in Bolognina: la PM sequestra oltre 2mila prodotti

Irregolarità nelle etichettature dei prodotti alimentari e, sia sugli scaffali che nel banco frigo che nei freezer, prodotti preconfezionati (snack, spezie, bevande) senza le indicazioni obbligatorie in lingua italiana, senza esposizione dei prezzi e senza denominazioni di vendita e origine dei prodotti freschi (frutta, verdura, carne e pesce).

Gli agenti del reparto territoriale Navile della Polizia Municipale di Bologna hanno sequestrato 2.266 prodotti alimentari in vendita in un negozio di via Faccini. Nei guai è finito il titolare, un 47enne di origine cinese.

Molti dei prodotti privi delle indicazioni obbligatorie e sottoposti a sequestro sono prodotti alimentari preconfezionati molto attraenti per i bambini, altri a prodotti erano surgelati ed altri ancora prodotti ortofrutticoli freschi. Dunque è scattato il verbale (in tutto 5.300 euro) e la merce è stata sequestrata.