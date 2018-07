Furto in casa in via Faenza: 'La terza volta in due anni, non faccio denuncia'

"Perchè dovrei fare denuncia? Avevo già subito due furti nel 2016, a cosa è servito?" A dirlo a Bologna Today è Giuseppe Mughetto, 39 anni, che ieri sera era andato a cena fuori con la moglie. I ladri sono entrati nel suo appartamento al secondo piano di via Faenza 21, tra le 20 e le 23: "Era il mio compleanno..."

"Sicuramente ci sarà stato un palo, a entrare è stata una sola persona, credo, che si è arrampicata sul terrazzino del primo piano e ha divelto la finestra della cucina". Hanno aperto un paio di cassetti, tirato giù i vestiti hanno portato via qualche braccialetto e una catenina della nonna, oltre a un portafoglio con 300 euro "i regali per il compleanno dei miei figli, oggetti di valore affettivo, più che economico", continua Giuseppe "e si sono presi anche le chiavi di casa, in pratica sono entrati dalla finestra e usciti dalla porta, ora devo far sostituire la serratura e questa mattina non sono andato a lavoro, devo rimanere in casa ovviamente, mia moglie è disperata e anche inc....".

Si sono verificati altri episodi simili in zona? "Ogni tanto accade, l'inquilino del primo piano ha fatto montare l'allarme e le grate alle finestre, abbiamo chiesto all'amministratore di condominio di installare un impianto di video-sorveglianza, ma alcuni si oppongono per questione di privacy... - dice sconsolato Giuseppe - siamo 32 condomini, la cifra sarebbe davvero modesta".

Non è la prima volta: "Ho subito due furti a marzo e aprile del 2016, hanno spaccato una porta-finestra e hanno chiuso la porta d'ingresso con il chiavistello, quindi siamo anche rimasti fuori casa, abbiamo chiamato la Polizia e i Carabinieri perché pensavamo fossero ancora dentro, hanno rilevato le impronte, a cosa è servito? Quindi non farò denuncia".