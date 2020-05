Rissa in via Faenza: 29enne accoltellato all'addome, indaga la Polizia

Un uomo è stato trovato ferito, ieri sera, verso mezzanotte, e ricoverato all'Ospedale Maggiore. E' accaduto in via Faenza, da dove al 113 era arrivata la segnalazione di una rissa tra stranieri.

Ad avere la peggio, un cittadino georgiano di 29 anni che ha riportato una ferita da arma da taglio all'addome, è stata così allertata l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso.

Al loro arrivo, gli agenti si sono trovati davanti tre uomini ubriachi che hanno riferito di essere stati avvicinati da un altra persona, al momento ignota, che li avrebbe importunati, causando la lite. La Polizia sta passando al setaccio le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare di chiarire la dinamica dell'accaduto. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.

A fine aprile, un'altra violenta rissa in centro a Bologna. Due gruppi si erano affrontati in strada, utilizzando bottiglie, coltelli e spray urticanti.