Scippa anziana: inseguito dai cittadini, buttato a terra e fatto arrestare

Prima le urla, poi l'aiuto dei cittadini, infine l'intervento dei Carabinieri. Un uomo di 37 anni è stato arrestato ieri mattina al termine di uno scippo, perpetrato ai danni di una signora 76enne, in via de Falegnami, nel centro storico.

I Carabinieri sono arrivati in via Avesella, a circa 100 metri dal luogo dei fatti, dopo pochi minuti dalla chiamata, ma davanti alla gazzella alcuni cittadini avevano già placcato e immobilizato il ladro, a terra. Accanto un motorino, probabilmente utilizzato per compiere lo strappo della borsa ai danni della signora. La vittima, giunta poco dopo sul posto, non ha riportato ferite e il maltolto le è stato restituito.

I militari hanno poi caricato il soggetto, cittadino italiano, e lo hanno condotto in camera di sicurezza. Dopo gli accertamenti di rito è risultato che lo scooter in uso al fermato era rubato e, cosa ben più rilevante, che il 37enne è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna. L'uomo è stato quindi ricondotto in carcere, dove dovrà scontare oltre due anni per reati contro il patrimonio, occorsi circa un anno fa.