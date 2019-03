Le mani nella borsa sull'autobus 20: anziana sventa il furto

Un'anziana ha sventato il furto del suo portafoglio ieri alle 15.30 sull'autobus numero 20. Il mezzo si trovava in via Farini, quando, come raccontano testimoni, la vittima è stata avvicinata da due donne che hanno infilato le mani dentro la sua borsa per portarle via il portafoglio.

La donna, 83enne, ha chiesto aiuto urlando, così il conducente ha fermato il bus, ma quando ha aperto le porte per far scendere i passeggeri, anche una delle ladre si è data alla fuga. Sul posto è arrivata la Polizia che ha arrestato una cittadina bulgara di 40 anni, incensurata.