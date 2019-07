Visita Mattarella a Bologna: riaperte al traffico le strade in centro

Riaperte al traffico le vie Farini e Castiglione, chiuse stamane per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato è in città: dopo aver fatto visita al centro logistico di Sda/Poste all'Interporto si è recato in centro per il convegno “Economia e Società nel pensiero di Emilio Rubbi”, organizzato dalla Fondazione Carisbo, che si terrà presso Intesa San Paolo, Sala dei Cento, in Via Farini 22.

Rimane sempre chiusa invece via Lame, dove stamane il traffico è stato interrotto e i bus deviati.