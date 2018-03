Lavori in via Farini: strada chiusa e autobus deviati

Via Farini sarà chiusa all'intersezione con piazza Galvani dalle 6 alle 7.30 di venerdì 30 marzo per lavori di sistemazione di alcuni basoli in granito che si trovano al centro della strada all'intersezione con la piazza.

Per limitare i disagi al traffico, l'intervento sarà eseguito nelle primissime ore del mattino ed è stato programmato per il 30 marzo anche per la concomitanza con le vacanze scolastiche pasquali.

Le deviazioni dei bus Tper linee 11, 13, 20, 30, 38, 39, 52, A e C:

- Linea 11

Direzione rotonda Giardini-Rosa Luxemburg: … via Farini - piazza Cavour - via Garibaldi - v.le XII Giugno - v.le Panzacchi - via D’Azeglio - via Dè Carbonesi …

Soppressa la fermata: “Farini” (cod.753); Fermata provvisoria in via D’Azeglio 44

Direzione Ponticella-via Corelli: regolare.

- Linea 13

Direzione Normandia:… via Farini - piazza Cavour - via Garibaldi - v.le XII Giugno - viale Panzacchi - viale Aldini - viale Pepoli - via Sant’Isaia - piazza Malpighi …

Soppressa la fermata “Farini” (cod.753); Fermata provvisoria in piazza Cavour 5D

Direzione Pavese-Rastignano: regolare.

- Linea 20

Direzione Casalecchio: … via Farini - piazza Cavour - via Garibaldi - v.le XII Giugno - v.le Panzacchi - via D’Azeglio - via Dè Carbonesi …

Soppressa la fermata “Farini” (cod.753); Fermata provvisoria in piazza Cavour 5D

Direzione Pilastro: regolare.

- Linea 30

Direzione Sostegno: … via Farini - piazza Cavour - via Garibaldi - v.le XII Giugno - v.le Panzacchi - via D’Azeglio - via Dè Carbonesi …

Soppressa la fermata “Farini” (cod.753); Fermata provvisoria in via D’Azeglio 44

Direzione San Michele in Bosco: regolare.

- Linea 38

Direzione Ospedale Maggiore: … via Farini - piazza Cavour - via Garibaldi - v.le XII Giugno - v.le Panzacchi - via D’Azeglio - via Dè Carbonesi …

Soppressa fermata “Farini” (cod.753); Fermata provvisoria in piazza Cavour 2

Direzione fiera district: regolare.

- Linea 39

Direzione fiera district: … via Urbana - via Marsili - via Garibaldi -- piazza Cavour - via Farini - piazza Cavour…

Soppressa fermata “Farini” (cod.750); Fermata provvisoria in piazza Cavour 5D

Direzione fiera district: regolare.

- Linea 52

Direzione Sabbiuno casetta: … via Farini - piazza Cavour - via Garibaldi - viale XII Giugno - v.le Panzacchi - via D’Azeglio - via Dè Carbonesi …

Soppressa la fermata “Farini” (cod.753); Fermata provvisoria in via D’Azeglio 44

Direzione piazza Cavour: … via D’Azeglio - via Marsili - via Garibaldi - piazza Cavour 4

- Linea A

Direzione Poliambulatorio: … via Rizzoli - via Castiglione - via Farini - piazza Cavour …

Soppresse le fermate “piazza Maggiore” (cod.100) e “piazza Galvani” (cod.112)

Direzione Liber Paradisus: … piazza Cavour - via Farini - via Santo Stefano - via Dante - viale Carducci - viale Ercolani - via San Vitale - via Rizzoli …

Soppresse le fermate “piazza Galvani” (cod.114) e “Maggiore” (cod.108)

- Linea C

Direzione Parcheggio Tanari: … via Rialto - via Santo Stefano - via Dante - viale Carducci - viale Ercolani - via San Vitale - via Rizzoli …

Soppresse le fermate “piazza Minghetti” (cod.904), “piazza Galvani” (cod.114) e “Maggiore”, cod.108

Direzione Cestello: regolare