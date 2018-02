Via Felice Battaglia: dormono dentro scuole Carracci, vigili sgomberano 11 persone

Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Porto-Saragozza hanno eseguito uno sgombero nelle ex scuole Carracci di via Felice Battaglia: 11 persone tra i 20 e i 30 anni, tutte di nazionalità italiana, sono state denunciate per invasione di edificio pubblico in concorso e danneggiamento. Con loro erano presenti anche alcuni cani.

L’operazione era stata pianificata da giorni dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini e i conseguenti sopralluoghi e controlli preventivi da parte degli agenti. Dentro i locali, completamente abbandonati, gli agenti al piano terra hanno trovato uno spazio comune adibito a cucina con diverse masserizie.

Le aule venivano invece utilizzate come dormitori. La struttura, dopo essere stata completamente controllata da parte degli agenti della Polizia Municipale, è stata rimessa in sicurezza dagli operatori del Settore Manutenzione per evitare eventuali future intrusioni.

Una storia, quella delle scuole Carracci, che continua tra diversi ostacoli: di una sua demolizione e riqualificazione si parla dal 2011, mentre nell'ottobre del 2015 l'annuncio che i lavori sarebbero slittati. Allo stato attuale il Comune di Bologna ha già approvato in via tecnica il progetto per la demolizione della struttura, che avverrà nei prossimi mesi. I tempi di realizzazione della nuova scuola soi prospettano però lunghi: il bando per la progettazione della nuova scuola è previsto entro il 2018.