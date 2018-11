Via Ferrarese: perde la testa sul bus e minaccia gli agenti

Era visibilmente ubriaco il cittadino tunisino 29enne che ieri sera alle 19 è salito sull'autobus numero 25 in via Ferrarese. Ha iniziato a molestare una signora che ha subito cambiato posto, ma sul mezzo erano saliti anche alcuni agenti di Polizia Penitenziaria in abiti civili che non l'hanno perso di vista.

Al culmine dello show, il 29enne, che ha alle spalle precedenti per maltrattamenti e per uso di droghe, li ha minacciati con una bottiglia di birra, così è stata chiamata la Polizia. Non è stato facile riportarlo alla calma e accompagnarlo in questura per gli accertamenti. E' stato denunciato per minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.