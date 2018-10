Panico in via Ferrarese, minaccia, picchia e rapina la ex a bordo di un taxi

Arrestato per aver picchiato e rapinato la sua ex fidanzata. E' successo in via Ferrarese nel weekend, al termine di una concitata scena consumata in strada ma iniziata in un bar. Tutto è iniziato quando la vittima, una 34enne si trovava nel locale con un’amica quando si è vista avvicinare dall’ex fidanzato, che voleva sfregiarla al volto con un coccio di bottiglia.

La donna è fuggita disperatamente assieme all’amica, entrando velocemente in un taxi che si trovava in zona. Il 38enne però ha inseguito le due infine raggiungendo la ex, picchiandola e rapinandole la borsa. Durante le percosse anche il lunotto posteriore del Taxi è rimasto danneggiato.

Una pattuglia di Carabinieri che stava girando in zona ha però messo fine al tutto: sentendo le sirene e notando i lampeggianti, il 38enne ha interrotto l’azione e si è dato alla fuga, portandosi appresso la borsa della ex che ha abbandonato però strada facendo. Identificato come H.F., cittadino marocchino senza fissa dimora, connazionale della vittima, l'uomo è stato poi arrestato e giudicato in direttissima. Ora si trova in carcere.