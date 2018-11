Mangiano al ristorante, poi cercano di uscire senza pagare

Hanno provato a mangiare a 'scrocco', senza pagare. E andata male, o almeno così è stato per un membro del gruppo, attardatosi nel locale per non far destare sospetti ma al quale alla fine è stato addebitato il conto della lauta cena: 150 euro di portate, consumate in un ristorante cinese di via Ferrarese, ieri sera.

Secondo quanto ricostruito dai Carebinieri, in tre si sono seduti al tavolo per consumare il lauto desco e poi, con la scusa di fumare una sigaretta hanno cercato e sono riusciti a guadagnare l'uscita, allontanandosi.

La 'mossa' non è passata inosservata a inservienti e titolari del ristorante, che invece hanno tallonato pesantemente il terzo membro del gruppo, che si apprestava a fare la stessa cosa dei suoi compari. Una volta sulll'ingresso però sono arrivati i militari, che hanno identificato e poi denunciato il giovane, un torinese di 23 anni, per insolvenza fraudolenta.