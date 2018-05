Pesce maleodorante in negozio, multa e denuncia per un 38enne

L'altro pomeriggio gli agenti del reparto di Polizia commerciale della Polizia Municipale di Bologna hanno sequestrato oltre 500 articoli alimentari in pessimo stato di conservazione in un negozio di vicinato di via Ferrarese.

Tra questi prodotti circa 40 chilogrammi di pesce imbustato, secco e surgelato che emanava cattivo odore, oltre a biscotti e caramelle privi di etichettatura o di informazioni obbligatorie per il consumatore.

Il titolare, un cittadino nigeriano di 38 anni residente a Bologna, ha manifestato un atteggiamento ostile che ha richiesto l'intervento di ulteriori due pattuglie. Oltre alla denuncia penale per il cattivo stato di conservazione degli alimenti, è stato sanzionato con un verbale di 3.100 euro.