Erano in tre, a bordo di un auto in zona via Ferrarese, quando la Polizia li ha fermati per un controllo. Tutti bolognesi sui vent'anni, di origini magrebine, avevano due coltelli a serramanico e 2 grammi di hashish.

Uno dei ragazzi è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e possesso abusivo di armi bianche.