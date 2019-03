Bolognina: in casa un chilo e 200 grammi di droga, arrestati "soci in affari"

I Carabinieri hanno arrestato ieri due cittadini albanesi, di 22 e 24 anni, e un cittadino italiano di origine ivoriana di 31, per spaccio di stupefacenti. I tre negli ultimi giorni erano stati notati più volte in via Ferrarese, così ieri i militari hanno deciso di intervenire effettuando una perquisizione domiciliare.

A casa del 31enne, in via Ferrarese, sono stati rinvenuti 340 grammi di marijuana e qualche grammo di hashish, mentre nell'abitazione dei due albanesi, in via Calzolari, sono stati trovati 800 grammi di hashish e 50 di marijuana, oltre a 4.100 euro. Da quanto si apprende, i tre avevano stretto un accordo per spacciare nella zona, ora sono rinchiusi al carcere della Dozza in attesa di convalida dell'arresto.

Sempre nella giornata di ieri, in Piazza XX settembre, la Polizia ha denunciato per spaccio un cittadino ucraino di 27 anni con diversi precedenti: è stato trovato con oltre 40 grammi di hashish.

Quattro arresti per spaccio della Polizia

Mercoledì scorso, gli arresti per spaccio della Polizia sono stati quattro: un cittadino marocchino di 37 anni è stato arrestato in flagranza in Piazza Verdi mentre cedeva cocaina a un 60enne. In via Galeotti, un cittadino marocchino 30enne, portato in questura per accertamenti, all'interno della volante si è liberato di due involucri contenenti 35 grammi di cocaina. In via Irnerio a finire in manette è stato un cittadino tunisino di 46 anni: alla vista della volante aveva gettato un involucro di 20 grammi tra hashish e marijuana, mentre in tasca aveva 500 euro. Ha colpito gli agenti a calci e pugni e dovrà rispondere anche della resistenza a pubblico ufficiale. Sempre in Piazza Verdi, un cittadino marocchino 31enne è stato controllato e trovato in possesso di 24 grammi di hashish. Dati i suoi precedenti è stato arrestato.