Via Ferrarese, uccise Quinto Orsi per rubare un'auto: sentenza definitiva per Sonic Halilovic

Condanna definitva a sei anni e quattro mesi per Sonic Halilovic, il 23enne che il 21 febbraio del 2013 investì e uccise in via Ferrarese Quinto Orsi, meccanico 72enne. Il giovane, allora 19enne, era entrato nel piazzale per rubare un'auto e lo ivestì il meccanico in retromarcia, per poi fuggire a piedi. Halilovic, che era stato visto dal figlio della vittima, Fabio, si costituì il giorno dopo, grazie a una sorta di 'trattativa' con le forze dell'ordine, presentandosi in questura con l'avvocato Gianluigi Cristofori.

Il giudice dell'udienza preliminare lo aveva condannato a 16 anni per omicidio volontario con il rito abbreviato, in appello la pena venne ridotta a 6 anni e 8 mesi per omicidio colposo. Il giovane ha già scontato quattro anni, tra carcere e arresti domiciliari, ora è libero in attesa che il Tribunale di Sorveglianza decida se applicare nei suoi confronti una misura restrittiva.

I FATTI. Sonic Halilovic aveva ammesso di aver investito il meccanico, ma si era difeso dicendo di averlo travolto involontariamente, parlando quindi di una disgrazia.

Il Procuratore aggiunto Valter Giovannini aveva lanciato un appello: "Ferma l'assoluta gravità del gesto - aveva detto il magistrato in mattinata - invitiamo l'autore, che comunque prima o poi sarà arrestato, a presentarsi alle forze dell'ordine poiché, al fine di ricostruire la dinamica del fatto, è indispensabile conoscere anche la sua versione". Il Pm Beatrice Ronchi ha scritto nel fascicolo l'accusa di cui dovrà rispondere il rom: tentata rapina e omicidio aggravato. Il fatto intanto ha riportato fortemente alla ribalta il problema sicurezza tra artigiani e commercianti.

TAGLIA. La Lega Nord prima dell'arresto aveva proposto di mettere denaro 'sulla testa' del colpevole: "Mettiamo una taglia sull'omicida di via Ferrarese!", aveva scritto su Facebook Manes Bernardini, allora in consiglio comunale nelle file della Lega Nord: "Forza, coraggio: richiamano sempre l'America come esempio... bene, facciamolo anche in questo caso!".

