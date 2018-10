Furto in casa: rocambolesca fuga tra i palazzi, preso ladro 'acrobata'

Il furto in casa è andato a segno, ma il ladro non è andato lontano. Topo d'appartamento in manette ieri mattina in Bolognina, dopo una roccambolesca fuga che ha tenuto impegnate quattro volanti delle Polizia e un inseguimento che si è concluso solo in via Franceschini.

Ad essere arrestato è stato D.B., 43 anni, veronese di nascita e volto 'noto' tra i ladri in abitazione. Tutto è nato intorno alle 9:20 quando un residente negli alti palazzi circostanti ha visto qualcuno che si stava arrampicando sul piano ammezzato della palazzina di fronte, scavalcando recinzioni e scalando i condizionatori, fino ad arrivare a una porta-finestra al primo piano.

Il malvivente, secondo quanto riferito dal testimone, si è introdotto all'interno forzando l'infisso. A quel punto le volanti hanno circondato il civico 10 di via Ferrarese e sono arrivate proprio quando il ladro, con un balzo, è saltato giù dalle finestre proprio sotto il portico per poi scappare, scavalcando diversi giardini condominiali.

La sua fuga è terminata dopo un chilometro, trovato nascosto al secondo piano di una altra abitazione, un palazzo di via Franceschini. L'uomo si era anche cambiato gli abiti, che gli agenti hanno poi trovato nei dintorni, seminascosti. La refurtiva, che il 43enne non aveva più addosso, invece è stata rinvenuta nascosta nel terriccio di un vaso, all'ultimo piano del palazzo: si tratta di orecchi, orologi e collane, rubate dall'appartamento di via Ferrarese affittato a una 34enne di Latina. L'uomo, con alle spalle diversi precedenti anche giudiziari per furti in auto e in appartamento, è risultato anche evaso dai domiciliari nel 2013. Oggi il processo per direttissima.