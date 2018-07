Inseguimento a Corticella: sfilza di denunce per 'guida spericolata'

Dopo un lungo inseguimento tra le vie del quartiere Corticella, un 36enne ha "portato a casa" denunce per resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni, porto abusivo di armi, guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente e una serie di multe per infrazioni al codice della strada.

Alle 22 di ieri sera una volante ha incrociato un'Alfa Romeo 146 con due persone a bordo che sfrecciava a tutta velocità in via Stendhal, così ha fatto inversione di marcia e ha dato inizio all'inseguimento. In via Shakespeare ha intimato l'alt, azionando anche il lampeggiante e la sirena, ma il conducente, dopo aver reagito con un "gestaccio", ha addirittura peggiorato la sua situazione, dando via a un autentico "show" stradale: sorpassi pericolosi, gimcane tra le auto e semafori rossi. Arrivati in uno spiazzo di via Ferrarese, ormai alle strette, ha cercato di abbandonare l'auto per fuggire a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti.

L'uomo, nato in Argentina nel 1981, ha dichiarato di essere cittadino svizzero, ma all'interno dell'auto, intestata a una terza persona e senza copertura assicurativa, sono stati trovati i suoi documenti che hanno provato la sua residenza in provincia di Bologna. Nel vano porta-oggetti è stato rinvenuto un coltello multi-uso e sotto il sedile un martello.

Durante i controlli, ha continuato a insultare i poliziotti, ma il suo stato di alterazione psico-fisica era evidente: con il supporto dei colleghi della Stradale è stato così sottoposto all'alcoltest che ha dato risultato positivo, pari a 2,02 g/litro. Nessuna conseguenza per il passeggero, un bolognese di 32 anni.