Via Ferrarese: spaccata alla farmacia di turno, la dipendente riesce a fuggire

Altro furto con spaccata nella notte. Ancora una farmacia nel mirino dei ladri. Questa volta l'effrazione è avvenuta in via Ferrarese e per introdursi nell'esercizio i malintenzionati hanno sfondato l'entrata servendosi di un'auto come ariete.

Da quanto ricostruito dalla Polizia, arrivata sul posto, la farmacia era aperta per turno e all'interno c'era una dipendente in servizio. La donna insospettita da alcuni rumori provenienti dall'esterno, è uscita da una porta laterale assistendo alla scena: due ladri si sono quindi diretti verso la cassa, hanno portato via circa 300 euro per poi fuggire, uno in auto e l'altro a piedi.

Gli agenti poco dopo hanno individuato un uomo corrispondente alle descrizioni in via Romita, dove è stata rinvenuta anche un'auto danneggiata, con molta probabilità quella utilizzata per la spaccata. Si tratta di un bolognese di 36 anni con numerosi precedenti: in tasca vengono rinvenuti solo 140 euro. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e furto aggravato in concorso con ignoti.

Il quartiere Navile è stato "colpito" diverse volte nelle ultime settimane. La notte del 7 febbraio, sono state messe a segno due spaccate in via Corticella. Ieri notte è stata la volta del ristorante "Le Rose".