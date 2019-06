Si presenta sul posto di lavoro della ex, poi le botte: stalker in manette

Si è presentato sul posto di lavoro di lei, per poi schiaffeggiarla. Un 37enne, cittadino italiano residente a Bologna è stato arrestato al termine dell'aggressione perpetrata nei confronti di una donna, 46enne, con la quale aveva da un mese terminato una relazione.

E' successo alle 9:30 di ieri mattina, quando l'uomo si è presentato vicino al luogo dove lei lavora, per poi prenderla inizialmente a male parole e poi mettere le mani addosso, tra cui schiaffi e spintoni. Lei, cittadina russa, impiegata nella palestra, dopo essersi riparata all'interno del luogo dove è impiegata, ha chiamato il 113. Intervenuti sul posto gli agenti, dopo aver identificato entrambe le parti hanno portato via l'uomo, sul quale gravano già diversi precedenti per fatti simili. Secondo quanto ricostruito a scatenare la violenza di lui sarebbe stata la gelosia, benché i due non avessero più rapporti da diverse settimane. Poco lontano, nella stessa giornata, un altro arresto per stalking.