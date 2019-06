Prostituta e cliente rapinati: erano in auto, minacciati da un uomo armato di coltello

Intorno alle otto di ieri sera una prostituta e il suo cliente sono stati derubati. Erano appartati in auto in una stradina nei dintorni di via Ferrarese/via della Dozza quando un uomo si è avvicinato al veicolo armato di coltello: li ha intimati di consegnargli quello che avveano.

La dinamica non è tutt'ora chiara nei dettagli, ma i due gli consegnano il portafogli e lo descrivono come straniero dalla pelle scura. Mentre il cliente della ragazza, una rumena classe '98, si è allontanato dal luogo dei fatti, la prostituta una volta raggiunta via Ferrarese ha visto una gazzella dei Carabinieri e l'ha fermata, per poi raccontare quello che era accaduto.

Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito e l'ammanco sarebbe di poche decine di euro.