Rifiuti, proteste per la nuova stazione ecologica, Orioli: 'Non è discarica, e serve'

La stazione ecologica in costruzione in via Ferrarese per ora non verrà fermata. Lo ha dichiarato l'assessore all'ambiente Valentina Orioli, in una risposta al Question Time su domande dei consiglieri Sassone, Lisei (Forza Italia) e Palumbo (Misto).

L'avvio dei lavori aveva nei giorni passati sollevato le proteste di un gruppo di residenti, proteste inoltrate a Palazzo D'Accursio dai consiglieri forzisti: un centro di raccolta rifiuti non è considerato idoneo in quella zona da alcuni degli abitanti, che lamentano anche come tutto il progetto non sia stato presentato preventivamente ai residenti.

E' la stessa Orioli a rispondere in aula: "Sulla raccolta differenziata, la Regione ci pone l’obiettivo stringente del 70% entro il 2020, che non è più quel momento lontano di cui si parlava nei documenti europei, ma è il prossimo anno. Le anticipazioni dei dati 2018 ci dicono che oggi questo obiettivo è più vicino, che in centro storico siamo vicini al 65% e che in tutta l’area urbana abbiamo superato il 50%". La responsabile dell'Ambiente precisa anche che, in merito alla partecipazione, il progetto è stato discusso in più occasioni "tra cui un'assemblea nel 2016, alla quale è seguita una visita al centro di Borgo Panigale".

Quindi, riprende l'assessore "Ogni Stazione di raccolta a pieno regime ci garantisce un incremento della differenziata quantificabile dal 3 al 5%, oltre a contribuire alla riduzione del fenomeno dell’abbandono, e a offrire un servizio molto importante per tutte le attività produttive".

"A fronte di queste necessità -conclude Orioli- che sono certa tutti condividiamo, non ritengo che sia possibile una sospensione di lavori che sono stati regolarmente aggiudicati".