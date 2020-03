Rissa in strada tra due gruppi: denunciati in sette, scatta anche multa salata

Sette ragazzi sono stati denunciati dalla polizia per rissa, e per tutti è scattata anche la multa per violazione del decreto anti-coronavirus. E' successo nel primo pomeriggio di ieri tra via Matteotti e via Ferrarese. A denunciare alle forze dell'ordine la zuffa è stato un residente, che ha sentito urla e schiamazzi in strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le volanti hanno rintracciato i due gruppi poco distante e, secondo quanto ricostruito, le due fazioni si sono fronteggiate per cause riconducibili a questioni sentimentali tra due dei loro membri. Tutti i componenti, di età giovane compresa tra i 16 e i 27 anni, di varie nazionalità, sono stati quindi deferiti per rissa. Inoltre è scattata anche la multa per inosservanza delle disposizioni anti-coronavirus, che prevedono sanzioni dai 400 ai 3mila euro.